Inghilterra, Kane se la gode: 'Era tantissimo che non vincevamo in Italia' (Di venerdì 24 marzo 2023) Harry Kane trascina l'Inghilterra nella prima gara delle qualificazioni a Euro 2024 e con il gol all'Italia diventa il miglior marcatore... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 marzo 2023) Harrytrascina l'nella prima gara delle qualificazioni a Euro 2024 e con il gol all'diventa il miglior marcatore...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INGHILTERRA - Kane: 'Partita speciale, vittoria importante per la squadra e i tifosi' - sportface2016 : #Inghilterra, #Kane: 'Serata speciale, grazie a squadra e tifosi' - Corriere : Retegui segna ma non basta: L’Inghilterra batte l’Italia con Rice e Kane - Daniele20052013 : Harry #Kane nella storia dell’#Inghilterra grazie al rigore messo a segno contro l’#Italia: non c’è nessuno come lui - susydigennaro : RT @napolimagazine: INGHILTERRA - Kane: 'Partita speciale, vittoria importante per la squadra e i tifosi' -