Infortunio Chiesa, l’esterno della Juve ora ha paura: chiamato il guru delle ginocchia (Di venerdì 24 marzo 2023) Infortunio Chiesa, adesso l’esterno della Juve ha paura e deve fare ricorso al guru delle ginocchia. La situazione Nonostante gli esami abbiano nuovamente escluso lesioni o fratture, Federico Chiesa vuole capire il motivo dei continui stop e ha per questo prenotato un nuovo consulto per lunedì a Innsbruck, alla clinica Hochrum, dal professor Christian Fink, un vero e proprio guru delle ginocchia. In casa Juve e anche negli ambienti vicini al giocatore, sono comunque ottimisti sul rientro di Fede già per la ripresa del primo aprile contro il Verona, ma lo stesso giocatore vuole essere tranquillizzato. Lo scrive l’edizione odierna de La Gazzetta ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 marzo 2023), adessohae deve fare ricorso al. La situazione Nonostante gli esami abbiano nuovamente escluso lesioni o fratture, Federicovuole capire il motivo dei continui stop e ha per questo prenotato un nuovo consulto per lunedì a Innsbruck, alla clinica Hochrum, dal professor Christian Fink, un vero e proprio. In casae anche negli ambienti vicini al giocatore, sono comunque ottimisti sul rientro di Fede già per la ripresa del primo aprile contro il Verona, ma lo stesso giocatore vuole essere tranquillizzato. Lo scrive l’edizione odierna de La Gazzetta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Juventus, adesso #Chiesa ha paura per le ginocchia - PRevelchione : @hellofie @ParticipioPart Pogba prendeva 600k e dopo die anni fu adeguato a 2mln. Fu rinnovato l’ultimo anno 5. E… - aledeg_ : @XteoX93 @Ale_Ferrara2000 chiesa immagino entrerà dopo perché non è al 100% dopo l’infortunio - Azzurra26976484 : chicco riprenditi ????? #chiesa #federicochiesa #juve #juventus #infortunio #lajuve - cuorenero___ : RT @Er_Libanese7: Chiesa Federico aka Gobbodallanascita che ha finto un infortunio per non presentarsi ad aiutare quelle merde in nazionale… -