Industria yacht in Italia copre quasi il 50% della produzione mondiale (Di venerdì 24 marzo 2023) Che l’Italia rappresentasse un’eccellenza in tutto il mondo per la sua Industria di yacht e superyacht già lo sapevamo. Forse, però, non sapevamo che, nelle unità da diporto sopra i 24 metri, il nostro paese coprisse quasi la metà dell’intera produzione mondiale. Industria yacht, in Italia così in alto grazie a tutte le realtà Questo è quanto ha affermato dal ceo di Sanlorenzo, Massimo Perotti, in esclusiva a LaPresse, in occasione del Monaco Smart yacht Rendezvous allo yacht Club de Monaco. “L’Industria Italiana degli yacht, quindi le navi da diporto sopra i 24 metri, copre il 47,5% della ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 24 marzo 2023) Che l’rappresentasse un’eccellenza in tutto il mondo per la suadie supergià lo sapevamo. Forse, però, non sapevamo che, nelle unità da diporto sopra i 24 metri, il nostro paese coprissela metà dell’intera, incosì in alto grazie a tutte le realtà Questo è quanto ha affermato dal ceo di Sanlorenzo, Massimo Perotti, in esclusiva a LaPresse, in occasione del Monaco SmartRendezvous alloClub de Monaco. “L’na degli, quindi le navi da diporto sopra i 24 metri,il 47,5%...

