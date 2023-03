Indiana Jones | la serie spinoff per Disney+ cancellata da Lucasfilm?

(Di venerdì 24 marzo 2023)avrebbe cancellato ladipensata inizialmente per lo streaming su. Laspin-off diin preparazione dallo scorso novembre sarebbe statada. A novembre, era stato annunciato che Disney estavano sviluppando unaTV diambientata nel mondo dell'avventuriero archeologo giramondo di Harrison Ford, il tutto in concomitanza con l'arrivo del quinto (e ultimo) lungometraggio della saga,e il quadrante del destino, diretto da James Mangold. L'insider Jeff Sneider aveva suggerito che la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lightwodxarcher : oggi guardazione degli ultimi episodi di indiana jones and the six io non ce la faccio a farcela - chicco_pit : @corrini Indiana Jones SPOSTATI!!! - badtasteit : #IndianaJones - Lo sviluppo della serie spinoff è stato cancellato? - dbiselli : @AlfonsoFuggetta Si fidi, questo è niente... Provi a incassare buoni postali nominativi di un genitore defunto, ten… - gioia_tempesta : Comunque Indiana Jones e il Tempio Maledetto vibes #pechinoexpress -

Lo sviluppo della serie spinoff di, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato messo in pausa . Il progetto sembra fosse stato ideato come prequel del film I Predatori Dell'Arca Perduta e avesse al centro della trama ...... Francesca Bruna, Paolo Cassini, Marco Ferrari e Roberta Repace In val Nervia c'è un veroSi chiama Andrea Eremita, ha 79 anni e come un vero e proprioche con i suoi ...MC, il protagonista a metà strada trae Doctor Who, deve lottare contro un nemico che lo costringerà a un continuo viaggio spazio - temporale pieno di pericoli. La tecnologia sarà l'...

Indiana Jones: lo sviluppo della serie spinoff è stato cancellato | TV BadTaste.it Cinema

Arrivano da The Hot Mic, il podcast del giornalista Jeff Sneider, nuovi dettagli sul progetto televisivo di Indiana Jones per la piattaforma streaming Disney+. Prima di entrare nel dettaglio della ...Altre indiscrezioni dal mondo Lucasfilm: dopo i rumor sulla cancellazione sul nascere per la serie tv di Indiana Jones per Disney Plus, un nuovo rumor prepara il terreno per il ritorno sul grande ...