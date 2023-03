India, Rahul Gandhi squalificato come deputato dopo la condanna per diffamazione (Di venerdì 24 marzo 2023) Rahul Gandhi torna per il secondo giorno di fila al centro delle dinamiche Indiane. dopo la notizia di ieri della sua condanna per diffamazione contro il nome del primo ministro Narendra Modi, oggi arriva la squalifica da parte del parlamento: il leader dell’opposizione è stato escluso dalla camera bassa dopo essere stato condannato a due ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023)torna per il secondo giorno di fila al centro delle dinamichene.la notizia di ieri della suapercontro il nome del primo ministro Narendra Modi, oggi arriva la squalifica da parte del parlamento: il leader dell’opposizione è stato escluso dalla camera bassaessere statoto a due ... TAG24.

