Indagine Uefa aperta a dicembre | arriva la conferma della Juve

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : ULTIM’ORA: L’Uefa apre indagine sul Barcellona in merito a potenziali violazioni legate al “Caso Negreira” - capuanogio : La #Uefa ha aperto un’indagine e sul caso #Barcellona. Che ha contorni inquietanti visto anche i documenti pubblica… - sportface2016 : +++L'#Uefa apre un'indagine sul #Barcellona per potenziali violazioni connesse al #NegreiraGate+++ - Inviaggiatore : RT @MatthijsPog: ????| La UEFA apre una indagine sulla Juventus legata all’inchiesta Prisma: verranno verificate eventuali violazioni del FPF… - JMC1899 : RT @CalcioFinanza: La UEFA apre una indagine sulla Juventus legata all’inchiesta Prisma: verranno verificate eventuali violazioni del FPF h… -

La Juventus è sottodellada dicembre. Questo quando emerso dal documento sul bilancio semestrale dei bianconeri. Provvedimento che è stato preso per analizzare se ci fossero delle violazioni al Fair Play ......ultimo per la decisione definiva da parte dell'Organo di controllo dell'ai danni della big spagnola sul 'caso Negreira'L'ha diramato attraverso una nota ufficiale l'apertura dell'...Lo scorso dicembre l'ha aperto un'sulla Juventus nell'ambito dell'Inchiesta Prisma. Lo rende noto il club bianconero con un comunicato. "In data 1° dicembre 2022, l'Control Financial Control Body, "...

Caso Negreira: la Uefa apre un'indagine sul Barcellona, Coppe a rischio - Sportmediaset Sport Mediaset

La Uefa ha ufficialmente aperto un’indagine contro la Juventus per i fatti dell’Inchiesta Prisma in cui è coinvolta La Juventus, nella comunicato ufficiale dopo il CdA odierno, ha reso noto di come la ...“In data 1 dicembre 2022 – si legge – l’UEFA Control Financial Control Body, facendo seguito alle asserite violazioni finanziarie che sono state recentemente rese pubbliche a seguito dei procedimenti ...