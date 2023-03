Incubo code, auto in fuga dall’Asse. E il traffico in città va in tilt (Di venerdì 24 marzo 2023) Il viaggio. Per evitare di restare imbottigliati lungo la superstrada automobilisti a caccia di «scorciatoie» interne. Risultato: lunghe code anche in città. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 24 marzo 2023) Il viaggio. Per evitare di restare imbottigliati lungo la superstradamobilisti a caccia di «scorciatoie» interne. Risultato: lungheanche in

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Per evitare di restare imbottigliati lungo la superstrada automobilisti a caccia di «scorciatoie» interne. Risultato:… - webecodibergamo : Per evitare di restare imbottigliati lungo la superstrada automobilisti a caccia di «scorciatoie» interne. Risultat… - frattempi : @femme3000 A10 un incubo di code, lavori, cambi di carreggiata, birilli e bestemmie - FRCretweets : RT @Bergamonews: Il restringimento della carreggiata lungo circa 200 metri sull'#Asse per la posa di pannelli fonoassorbenti ha mandato in… - Bergamonews : Il restringimento della carreggiata lungo circa 200 metri sull'#Asse per la posa di pannelli fonoassorbenti ha mand… -