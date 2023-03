Incriminazione di Trump: la procura rimanda alla prossima settimana (Di venerdì 24 marzo 2023) Due fonti anonime del Washington Post affermano che il gran giurì di Manhattan, incaricato di valutare la possibile Incriminazione di Trump, non prenderà in considerazione la questione almeno fino a first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 24 marzo 2023) Due fonti anonime del Washington Post affermano che il gran giurì di Manhattan, incaricato di valutare la possibiledi, non prenderà in considerazione la questione almeno fino a first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... madforfree : Si avvicina l’ora dell’incriminazione di Trump. “Se ai Democratici sarà permesso di eliminare il front runner presi… - putino : Sintesi: mandato di arresto per crimini di guerra per Vladimir Putin, Turchia ed Ungheria che sbloccano definitivam… - putino : A tutti gli agenti della polizia di New York è stato ordinato di indossare le loro uniformi a partire dalle 7 del m… - simposioixprime : Trump, a rischio incriminazione, contrattacca: «È il procuratore che indaga su di me che viola la legge»… - LuigiF97101292 : RT @madforfree: Si avvicina l’ora dell’incriminazione di Trump. “Se ai Democratici sarà permesso di eliminare il front runner presidenziale… -