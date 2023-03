Incidenti, tre morti sulle strade italiane (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Ancora sangue sulle strade italiane. Grave incidente stradale questa mattina a San Germano vercellese. Nello scontro tra quattro veicoli, due auto, un van e un furgone sono deceduti un trentottenne che era guida di una delle vetture coinvolte e un 54enne che era a bordo del van. Nell’urto sono rimaste ferite altre quattro persone in codice verdi. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Nuova tragedia anche sulle strade della Sardegna. Scontro frontale alle 7 di stamattina lungo la statale 292 all’altezza di Riola sardo, nell’Oristanese. L’impatto tra una Fiat 500 e un furgone frigorifero è stato violento e il conducente dell’utilitaria, un 50enne di Oristano, ha perso la vita sul colpo. Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro 115 della Nord occidentale sarda ed è ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Ancora sangue. Grave incidente stradale questa mattina a San Germano vercellese. Nello scontro tra quattro veicoli, due auto, un van e un furgone sono deceduti un trentottenne che era guida di una delle vetture coinvolte e un 54enne che era a bordo del van. Nell’urto sono rimaste ferite altre quattro persone in codice verdi. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Nuova tragedia anchedella Sardegna. Scontro frontale alle 7 di stamattina lungo la statale 292 all’altezza di Riola sardo, nell’Oristanese. L’impatto tra una Fiat 500 e un furgone frigorifero è stato violento e il conducente dell’utilitaria, un 50enne di Oristano, ha perso la vita sul colpo. Lo scontro è avvenuto all’altezza del chilometro 115 della Nord occidentale sarda ed è ...

