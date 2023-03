Incidente sulla Pontina, morto il 50enne di Ardea Maurizio Montisci (Di venerdì 24 marzo 2023) E’ Maurizio Montisci, 50 anni, di Ardea, la vittima del tragico Incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla Pontina. Lo scontro è stato violento: Maurizio si trovava a bordo della sua moto che ha impattato contro un’auto, in circostanze ancora da definire. Troppi gravi i traumi e le ferite riportate nell’impatto. Maurizio faceva parte della comunità dei bikers di Ardea e Pomezia e partecipava sempre ai raduni di moto e auto della zona. Era molto conosciuto tra gli appassionati di motori. Pontina, terribile Incidente tra auto e moto: morto centauro, strada chiusa Maurizio Montisci, morto nel terribile Incidente di oggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 marzo 2023) E’, 50 anni, di, la vittima del tragicoavvenuto ieri pomeriggio. Lo scontro è stato violento:si trovava a bordo della sua moto che ha impattato contro un’auto, in circostanze ancora da definire. Troppi gravi i traumi e le ferite riportate nell’impatto.faceva parte della comunità dei bikers die Pomezia e partecipava sempre ai raduni di moto e auto della zona. Era molto conosciuto tra gli appassionati di motori., terribiletra auto e moto:centauro, strada chiusanel terribiledi oggi ...

