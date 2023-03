Incidente mortale sulla Pontina | 4 ore da Roma a Latina | Pomezia e Ardea completamente paralizzate FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 marzo 2023) E’ stato un pomeriggio davvero drammatico quello di ieri, giovedì 23 marzo 2023,stataledove purtroppo è stata registrata l’ennesima vittima della strada. Lo schianto, terribile, è costato la vita al 50enne diMaurzio Montisci, morto all’altezza di Aprilia a seguito dello scontro con un’auto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 15.00 e da lì in poi, fino in serata, la circolazione – e non soloSS148 che è stata anche chiusa – è andatain tilt. Traffico in tilt ierima anche a, tutti in fila per ore A seguito dell’la circolazione asud è andata infattiin blocco. I veicoli, fatti deviare ...