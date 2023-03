Incidente ad Afragola: morti Claudio e Ferdinando, grave un 20enne (Di venerdì 24 marzo 2023) Ancora sangue sulle strade della provincia di Napoli. Stanotte, ad Afragola, due giovani hanno perso la vita in un Incidente stradale avvenuto in via San Marco, nei pressi del bar La Fontanina. Si tratta di Claudio De Rosa, 17 anni, e Ferdinando Iaquino, 22 anni. Tragico Incidente ad Afragola: morti due giovanissimi A darne notizia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 marzo 2023) Ancora sangue sulle strade della provincia di Napoli. Stanotte, ad, due giovani hanno perso la vita in unstradale avvenuto in via San Marco, nei pressi del bar La Fontanina. Si tratta diDe Rosa, 17 anni, eIaquino, 22 anni. Tragicoaddue giovanissimi A darne notizia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

