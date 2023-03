Inchiesta sull’omicidio di Vassallo | martedì a Roma la presentazione della relazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolopellizzari : RT @RaiNews: La verità sull'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin non è ancora stata scritta. I due giornalisti Rai stavano lavorando a… - cronachelucane : OMICIDIO NEL BARESE, TRE GLI INDAGATI PER RISSA - Sono tre gli indagati nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio de… -

1' DI LETTURA PALERMO " Onofrio Lipari resta in carcere, ma cade una delle intercettazioni chiave dell'del boss Giuseppe Di Giacomo. La frase è stata trascritta nei brogliacci delle intercettazioni degli investigatori, ma non è stata pronunciata. A scoprirlo sono stati gli ...MELISSANO - Sono 40 gli imputati che rischiano il processo nell'ambito dell'denominata 'La svolta 2.0', poiché fu il capitolo successivo di quella omonima nata per fare lucedi Francesco Fasano, il 22enne di Melissano freddato con un colpo di pistola ......nome è iscritto nel registro degli indagati anche per, ...'anta di un armadio vengono trovati due frammenti di impronta ... die di denuncia. Un giornalismo libero da censure. ...