Inchiesta Prisma, La Repubblica: trovata chat sugli stipendi Juventus e la firma di Ronaldo (Di venerdì 24 marzo 2023) A tre giorni dall’udienza preliminare, fissata per il 27 marzo, arriva un nuovo capitolo inerente l’Inchiesta della Procura di Torino sui conti della Juventus. E al centro dell’attenzione torna la famosa ‘Carta Ronaldo’ di cui tanto si è parlato in questi mesi. Secondo quanto riporta Repubblica negli atti integrativi depositati martedì dai magistrati è presente anche la trascrizione di una chat tra Federico Cherubini, il suo braccio destro Paolo Morganti e il legale Cesare Gabasio, in cui si parla di una firma da parte dell’attaccante. Il portoghese e il suo entourage hanno sempre negato ci sia stata appunto la firma di quel documento, ma secondo chi indaga nelle chat di Whatsapp invece quella chat dimostrerebbe il contrario. ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) A tre giorni dall’udienza preliminare, fissata per il 27 marzo, arriva un nuovo capitolo inerente l’della Procura di Torino sui conti della. E al centro dell’attenzione torna la famosa ‘Carta’ di cui tanto si è parlato in questi mesi. Secondo quanto riportanegli atti integrativi depositati martedì dai magistrati è presente anche la trascrizione di unatra Federico Cherubini, il suo braccio destro Paolo Morganti e il legale Cesare Gabasio, in cui si parla di unada parte dell’attaccante. Il portoghese e il suo entourage hanno sempre negato ci sia stata appunto ladi quel documento, ma secondo chi indaga nelledi Whatsapp invece quelladimostrerebbe il contrario. ...

