In missione in Polonia a trovare le truppe di Sua Maestà, il principe William ha cenato al Butero Bistro. Scopri di più su Amica.it (Di venerdì 24 marzo 2023) Il principe William è stato due giorni in Polonia per far visita alle truppe britanniche. La missione è stata tenuta segreta fino all'ultimo per ragioni di sicurezza (foto Getty) È stata una visita a sorpresa, tenuta segreta fino all'ultimo, quella del principe William in Polonia. Un viaggio breve ma intenso dell'erede al trono a un contingente britannico di stanza a Rzeszow, nel sud-est del Paese, non lontano dal confine con l'Ucraina. Ed è nel corso della missione che il principe ha ringraziato i militari di Sua Maestà per il lavoro che fanno. «Siete i difensori delle nostre libertà», ha detto, lodando la loro «cooperazione a sostegno del popolo ucraino».

