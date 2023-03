In manette il re delle criptovalute Do Kwon | bruciò 40 miliardi di dollari in pochi giorni

(Di venerdì 24 marzo 2023)Do-hyeong, 31enne co-fondatore di Terraform Labs, ricercato negli Stati Uniti e in Corea del Sud a causa di una frode legata al crollo di oltre 40diin, è stato arrestato ieri, 23 marzo, in Montenegro, secondo quanto riferito dal ministro dell’Interno del paese, Filip Adzic. «La polizia montenegrina ha arrestato un individuo che si ritiene sia uno dei fuggitivi più ricercati, il cittadino sudcoreano Do», ha dichiarato. Adzic ha comunicato il co-fondatore della società operante nel settoreè stato fermato all’aeroporto di Podgorica in possesso di «documenti falsi». L’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha comunicato che la polizia ha confermato che il nome presente sul passaporto, l’età e il paese di nascita ...

Adzic ha comunicato il co-fondatore della società operante nel settore criptovalute è stato fermato all'aeroporto di Podgorica in possesso di "documenti falsi". L'agenzia di stampa sudcoreana

