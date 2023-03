"In Italia 1 bambino ogni 10 giorni muore per soffocamento" (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. (Adnkronos Salute) - "ogni anno in Italia circa 65mila persone muoiono per mancanza o ritardi nel primo intervento. Solo per soffocamento, in Europa perdono la vita 500 bambini all'anno, in Italia uno ogni 10 giorni, con 1.000 ospedalizzazioni annuali legate a questi incidenti". Così Marco Squicciarini, docente di Consulcesi e medico coordinatore dell'attività di formazione Blsd del ministero della Salute, che aggiunge: "In oltre la metà dei casi è presente un adulto non preparato ad intervenire con manovre di disostruzione". "Ai giovani medici neo-laureati che cercano di inserirsi nel settore lavorativo - afferma l'esperto e formatore in rianimazione cardiopolmonare - viene fin da subito richiesto il certificato Blsd come primo documento per iniziare a lavorare. Eppure, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. (Adnkronos Salute) - "anno incirca 65mila persone muoiono per mancanza o ritardi nel primo intervento. Solo per, in Europa perdono la vita 500 bambini all'anno, inuno10, con 1.000 ospedalizzazioni annuali legate a questi incidenti". Così Marco Squicciarini, docente di Consulcesi e medico coordinatore dell'attività di formazione Blsd del ministero della Salute, che aggiunge: "In oltre la metà dei casi è presente un adulto non preparato ad intervenire con manovre di disostruzione". "Ai giovani medici neo-laureati che cercano di inserirsi nel settore lavorativo - afferma l'esperto e formatore in rianimazione cardiopolmonare - viene fin da subito richiesto il certificato Blsd come primo documento per iniziare a lavorare. Eppure, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : 'In Italia 1 bambino ogni 10 giorni muore per soffocamento' - AdolfoSalsi : Calenda ha la posizione netta del coglione. Non basta che in Italia è reato questa commissione. Ma dato che il cogl… - CrestaLaila : Roma, bambino di 4 anni precipita dal balcone al Prenestino: è gravissimo. Indaga la polizia… - Kappa75918791 : @corradoformigli @Elle_Italia Non solo non avete argomenti, ma ripetete come pappagallini idioti gli slogan che arr… - leggoit : Roma, bambino di 4 anni precipita dal balcone al secondo piano: è gravissimo. Indaga la polizia -