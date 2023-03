In fila indiana con i mezzi rubati. I Carabinieri sventano furti nelle zone rurali (Di venerdì 24 marzo 2023) Continuano i servizi preventivi e repressivi nelle zone rurali della provincia jonica da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto. Solo negli ultimi giorni, i Carabinieri hanno sventato furti di mezzi agricoli e commerciali. In particolare, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Castellaneta, nel corso dei controlli delle zone rurali, mentre percorrevano la SS 106 nel territorio di Castellaneta Marina, incrociavano una colonna composta da un autocarro, un trattore agricolo ed un mezzo semovente con braccio sollevatore, quest’ultimo sprovvisto di targa, che viaggiava in fila indiana. I conducenti, accortisi di non essere passati inosservati, mentre i ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 24 marzo 2023) Continuano i servizi preventivi e repressividella provincia jonica da parte deidel Comando Provinciale di Taranto. Solo negli ultimi giorni, ihanno sventatodiagricoli e commerciali. In particolare, idell’Aliquota Radiomobile di Castellaneta, nel corso dei controlli delle, mentre percorrevano la SS 106 nel territorio di Castellaneta Marina, incrociavano una colonna composta da un autocarro, un trattore agricolo ed un mezzo semovente con braccio sollevatore, quest’ultimo sprovvisto di targa, che viaggiava in. I conducenti, accortisi di non essere passati inosservati, mentre i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraoldmiss : RT @Nicola_Bressi: ?? 2) Come riconoscerle? NON è una processionaria ogni bruco peloso singolo o comunque distanziato o avvistato da luglio… - Nicola_Bressi : ?? 2) Come riconoscerle? NON è una processionaria ogni bruco peloso singolo o comunque distanziato o avvistato da lu… - miaDuni : @Barbapapoo Le agenzie di viaggio stanno già registrando un'impennata di richieste dall'estero per il tour sul pont… - _ilboris : @ildumba @tuskatore Se glielo metto in fila indiana con 10 bambini a caso delle favelas non sa chi è, però gardinale catiwo udinezeeee - rides_bike : LA MOSSA DI TRENTIN Milano-Sanremo 2023, salita del Poggio. Il gruppo è in fila indiana con Wellens che sta facend… -