In Caserma a denunciare con coltello in tasca

Un uomo si reca in Caserma a Cicciano denunciare una aggressione ed in tasca ha un coltello a serramanico da 18 centimetri. È accaduto a Cicciano dove un 49enne del posto si è recato presso gli uffici del locale Comando dei Carabinieri per denunciare un'aggressione subita il giorno prima da parte di un altro cittadino. L'intenzione era quella di sporgere querela. Il Maresciallo ha ascolta ciò che l'uomo aveva da esporre, quando quest'ultimo inizia a scaldarsi. "Querela o meno questa situazione verrà risolta", queste parole hanno messo in allarme il militare tanto da indurlo ad agire con una perquisizione personale. Nelle tasche dell'uomo

