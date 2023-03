Imposte | in alcuni casi rischi la galera se non le paghi | quando si finisce nel penale

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 24 marzo 2023) Con l’avvicinarsi delle prime scadenze fiscali in vista della dichiarazione dei redditi, torna in primo piano il tema dell’evasione delle. Ecco le conseguenze da non sottovalutare. Con le tasse non si scherza. Di solito per i “furbetti” si applicano le sanzioni amministrative, ma l’evasione fiscale può diventare un reato punito anche con la pena detentiva, cioè con la reclusione in carcere. Vediamo nel dettaglio quali sono le soglie di punibilità dei reati tributari e cosaa chi si sottrae al pagamento delle. Non tutti sanno che l’evasione fiscale è punibile anche con il carcere – Pixabay (Grantennistoscana.it)È importante tenere presenti iche configurano reati tributari onde evitare brutte sorprese. Si va dall’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o dell’Iva, alle ...