Impossibile non indossarli insieme quest'anno, spesso con la complicità di un paio di calze (Di venerdì 24 marzo 2023) Parlare di outfit mocassini e gonna significa parlare di una dei binomi moda più di tendenza della stagione. Se per lungo tempo i mocassini sono infatti stati abbinati principalmente ai pantaloni, ora fanno coppia fissa con le gonne. E non di un solo tipo. Praticamente con tutte, dalle mini a quelle extra long. Dalle più casual alle più eleganti. Queste scarpe mutuate dal mondo maschile hanno saputo trasformarsi e diventare un feticcio per creare i look più cool. Mantenendo il loro aspetto originale ma anche trasformandosi attraverso proporzioni chunky, decorazioni scintillanti e colori alternativi. Adesso i mocassini si abbinano anche alla midi skirt del tailleur rivisitato in chiave contemporanea. Come abbinare gonna e mocassini La cosa bella dei mocassini è che non esistono delle regole rigide da seguire per abbinarli alle gonne. In generale, sia i modelli classici che quelli ...

