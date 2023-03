Impegno per San Salvatore Telesino, il sindaco Romano punta al terzo mandato (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il sole risplende a San Salvatore Telesino, per la terza volta”. Esordisce così Fabio Romano, candidato sindaco per il terzo mandato con la lista ‘Impegno per San Salvatore’. Romano e la sua compagine, ormai pronta per la tornata elettorale del prossimo 14 e 15 maggio. “Abbiamo deciso di rinnovare il nostro logo – ha detto Romano – renderlo più leggero e contemporaneo, in modo da rappresentare ciò che sta succedendo nella nostra lista: ricambio generazionale, ma senza perdere punti di riferimento. Con un carattere d’impatto, il nostro nome, ma anche la nostra missione: Impegno per San Salvatore”. L’attuale fascia tricolore che corre per il tris, dopo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il sole risplende a San, per la terza volta”. Esordisce così Fabio, candidatoper ilcon la lista ‘per San’.e la sua compagine, ormai pronta per la tornata elettorale del prossimo 14 e 15 maggio. “Abbiamo deciso di rinnovare il nostro logo – ha detto– renderlo più leggero e contemporaneo, in modo da rappresentare ciò che sta succedendo nella nostra lista: ricambio generazionale, ma senza perdere punti di riferimento. Con un carattere d’impatto, il nostro nome, ma anche la nostra missione:per San”. L’attuale fascia tricolore che corre per il tris, dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : Una splendida chiacchierata dove Danilo si è messo in gioco ed è sceso in campo per sostenere l’impegno del Club co… - enpaonlus : Parte una iniziativa attesa da tempo per vietare la macellazione dei cavalli. L’impegno di ENPA ?@lazampa? ?… - enpaonlus : Se apprezzi il nostro lavoro e il nostro impegno e ami gli animali donaci il 5x1000. Non costa nulla ed è prezioso… - EsgData : #Francia: proteste mettono alla prova l'impegno del governo per i #diritti Leggi l'articolo ??… - morganafata1 : RT @albertoni_laura: Il viso disteso di un uomo felice che ha raggiunto i suoi obbiettivi con impegno e perseveranza e che sente e riesce a… -