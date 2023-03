IMPACT: Infortunio per Mickie James, salta il match titolato di Sacrifice… e non solo (Di venerdì 24 marzo 2023) Tramite l’account ufficiale Twitter di IMPACT Wrestling, siamo venuti a sapere che Mickie James è alle prese con un non meglio specificato Infortunio, che le impedirà di difendere il Knockout World Title stanotte a Sacrifice. E’ dunque saltata la difesa titolata contro Jordynne Grace… ma la situazione potrebbe peggiorare. Infortunio abbastanza grave: possibile che il titolo sia reso vacante? Non ci sono conferme a riguardo, ma nello stesso tweet qui di seguito viene esplicitamente scritto che stasera verrà dato un aggiornamento sul Knockout World Title. Diversi fan hanno immaginato la possibilità che Mickie James possa essere privata del titolo, visto che la natura dell’Infortunio non è nota e quest’ultimo potrebbe essere ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 marzo 2023) Tramite l’account ufficiale Twitter diWrestling, siamo venuti a sapere cheè alle prese con un non meglio specificato, che le impedirà di difendere il Knockout World Title stanotte a Sacrifice. E’ dunqueta la difesa titolata contro Jordynne Grace… ma la situazione potrebbe peggiorare.abbastanza grave: possibile che il titolo sia reso vacante? Non ci sono conferme a riguardo, ma nello stesso tweet qui di seguito viene esplicitamente scritto che stasera verrà dato un aggiornamento sul Knockout World Title. Diversi fan hanno immaginato la possibilità chepossa essere privata del titolo, visto che la natura dell’non è nota e quest’ultimo potrebbe essere ...

