(Di venerdì 24 marzo 2023) Lettrici e lettori di ZonaWrestling benvenuti in questa nuova puntata di, l’ultima prima di Sacrifice. Sono stati tanti i match annunciati per la notte che verrà, eppure in questa puntata ci sarà comunque qualche match interessante, come quello che vedrà Mickie James e Tommy Dreamer contro Masha Slamovich e Bully Ray, ma anche Joe Hendry e Dirty Dango contro Moose e Brian Myers. Immergiamoci allora nella puntata! Kushida e Motor City Machine Guns sconfiggono The Design (3 / 5) Deonna Purrazzo sconfigge Savannah Evans (2,5 / 5) Dopo il match la Virtuosa viene attaccata da Gisele Shaw, Savannah Evans e Jai Vidal. BACKSTAGE: Le Death Dollz si interrogano sul perché della sconfitta, nonostante i superpoteri di Rosemary. Jessicka dice che si prenderà cura di The Coven ma Taya Valkyrie la segue. Quest’ultima dice alla sua amica di stare lontano da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Impact 24.03.2023 Ti ho sempre osservato - kyuhyun_rainy : 2023-03-24 22:44:37 ?????????? None data impact detail. #???? #?? #??? - TSOWrestling : Una preview di #Sacrifice, il prossimo evento speciale di #IMPACTWrestling #TSOW // #TSOS - fisicaunitov : ? Annuncio Seminari ? Mercoledì 29/03/2023 || ore 15:00 CET || Colloquium di Astrofisica ?? Titolo: Unleashing… - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante #IMPACTonAXSTV #TSOW // #TSOS // #IMPACTWRESTLING -

... technological, regulatory and legal developments that uniquely or disproportionatelyour ... "MPF") Schemes Achieved Five Awards from MPF Ratings Business Wire Business Wire - 24 MarzoNEW ...... che come in Genshine l'altrettanto celebre Honkai3rd si presenta come una delle ... Honkai: Star Rail sarà disponibile su PC e mobile dal 26 aprile, ma il download potrà essere ...NEW YORK, March 24,(GLOBE NEWSWIRE) Research firm IndexBox has published a comprehensive new report on the U. S. ... It also gives an overview of the major consuming industries and theiron ...

Sacrifice 2023 - Anteprima IMPACT Wrestling The Shield Of Wrestling

Intanto il team di commento ci annuncia i prossimi appuntamenti con IMPACT, venerdì Sacrifice e settimana prossima episodio in LIVE con dei match esclusivi. DIRTY DANGO & JOE HENDRY vs BRIAN MYERS & ...Josh Alexander è stato costretto a rendere vacante l’Impact World Championship a causa di uno strappo al tricipite che lo terrà lontano dal ring per molto tempo. Termina dunque il secondo regno da ...