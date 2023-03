Ilaria Cucchi (Avs) si appella al Quirinale: 'Giù le mani dal reato di tortura' (Di venerdì 24 marzo 2023) Ilaria Cucchi, senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra, si è appellata al capo dello Stato Sergio Mattarella, dopo la proposta di Fratelli d'Italia di abrogare il reato di tortura. "È notizia di ... Leggi su globalist (Di venerdì 24 marzo 2023), senatrice dell'Alleanza Verdi e Sinistra, si èta al capo dello Stato Sergio Mattarella, dopo la proposta di Fratelli d'Italia di abrogare ildi. "È notizia di ...

