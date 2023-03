Ilaria Cucchi a Open: «Siamo molto arrabbiati, ma anche molto determinati. Il reato di tortura non si tocca» – Il video (Di venerdì 24 marzo 2023) Ilaria Cucchi, senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, si è appellata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come mai? Per fermare la proposta di legge presentata da Fratelli d’Italia in commissione Giustizia, alla Camera, che punta ad abolire il reato di tortura. La fattispecie è entrata nell’ordinamento italiano nel 2017, dopo un turbolento iter parlamentare, a circa 30 anni dalla ratifica della «Convenzione Onu contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti». Da allora, stando all’articolo 613-bis del codice penale, chiunque «con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale» è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se i fatti sono commessi da ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023), senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra, si è appellata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come mai? Per fermare la proposta di legge presentata da Fratelli d’Italia in commissione Giustizia, alla Camera, che punta ad abolire ildi. La fattispecie è entrata nell’ordinamento italiano nel 2017, dopo un turbolento iter parlamentare, a circa 30 anni dalla ratifica della «Convenzione Onu contro lae altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti». Da allora, stando all’articolo 613-bis del codice penale, chiunque «con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale» è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se i fatti sono commessi da ...

