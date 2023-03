Il virus di Marburg torna a far paura | ad oggi non c’è vaccino | ma niente allarmismi!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ildiè stato isolato per la prima volta alla fine degli anni Sessanta e ciclicamente fa parlare di sé, soprattutto in Africa. Ma per quale motivo è così temuto ed è inserito tra i patogeni da monitorare in quanto ‘potenziali’ responsabili di nuove pandemie? La recente rilevazione di questo patogeno in Guinea Equatoriale e nel vicino Camerun ha spinto l’Organizzazione Mondiale della Sanità a predisporre una task force di esperti in epidemiologia, assistenza clinica e prevenzione di malattie infettive per tracciarne la diffusione. Il, simile all’Ebola, si era fatto notare in passato con diversi focolai: in Sudafrica nel 1975, in Kenya negli anni Ottanta e dagli anni Duemila in poi anche in Angola, in Congo e in altre aree dell’Africa occidentale. Nell’ultima occasione anche in Italia l’epidemia era salita agli onori ...