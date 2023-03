Il virus della disinformazione una minaccia per l’Europa (Di venerdì 24 marzo 2023) Essere giornalisti nell’era di ChatGPT: un vasto orizzonte di nuove responsabilità e implicazioni emerge in questo momento storico denso di contraddizioni. La libertà dell’informazione appare minacciata dallo strapotere delle piattaforme, mentre risulta sempre più difficile fare il cronista nell’affollata arena del web, dove vero e verosimile si mescolano in maniera inestricabile. Un interessante seminario, che si è svolto nella giornata dell’8 marzo a Roma “l’Europa alla sfida della disinformazione: #Giornalismo #IA #FakeNews” organizzato dall’Osservatorio TuttiMedia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ha affrontato questi temi destinati a pesare nell’immediato futuro. Al centro del confronto la preoccupazione per il “virus” dilagante della ... Leggi su leurispes (Di venerdì 24 marzo 2023) Essere giornalisti nell’era di ChatGPT: un vasto orizzonte di nuove responsabilità e implicazioni emerge in questo momento storico denso di contraddizioni. La libertà dell’informazione appareta dallo strapotere delle piattaforme, mentre risulta sempre più difficile fare il cronista nell’affollata arena del web, dove vero e verosimile si mescolano in maniera inestricabile. Un interessante seminario, che si è svolto nella giornata dell’8 marzo a Roma “alla sfida: #Giornalismo #IA #FakeNews” organizzato dall’Osservatorio TuttiMedia e dalla Rappresentanza in ItaliaCommissione Europea, ha affrontato questi temi destinati a pesare nell’immediato futuro. Al centro del confronto la preoccupazione per il “” dilagante...

