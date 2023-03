“Il tumore mi ha fatto questo”. Uomini e Donne: l’amata ex tronista non nasconde il suo dramma (Di venerdì 24 marzo 2023) Uomini e Donne, racconto choc della dama: dopo il tumore che l’ha colpita tutto è cambiato. A raccontare tutto per filo e per segno è stata lei con un video apparso su Tik Tok dove si è sfogata fino a spingere molti alle lacrime. “Molti sanno che io ho avuto un tumore, ma non sanno cosa mi ha lasciato. Avevo 24 anni quando ho scoperto di avere questo tumore. Ho dovuto tirar fuori una grande forza per affrontare questa situazione”, ha raccontato durante la diretta. E ancora. “Purtroppo c’è una brutta conseguenza, cioè che a causa di questo tumore io non potrò avere figli. questo tumore mi ha tolto la possibilità di essere mamma”, ha aggiunto. “Con forza e coraggio ho scelto di vita, abbandonando l’idea di diventare ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 marzo 2023), racconto choc della dama: dopo ilche l’ha colpita tutto è cambiato. A raccontare tutto per filo e per segno è stata lei con un video apparso su Tik Tok dove si è sfogata fino a spingere molti alle lacrime. “Molti sanno che io ho avuto un, ma non sanno cosa mi ha lasciato. Avevo 24 anni quando ho scoperto di avere. Ho dovuto tirar fuori una grande forza per affrontare questa situazione”, ha raccontato durante la diretta. E ancora. “Purtroppo c’è una brutta conseguenza, cioè che a causa diio non potrò avere figli.mi ha tolto la possibilità di essere mamma”, ha aggiunto. “Con forza e coraggio ho scelto di vita, abbandonando l’idea di diventare ...

