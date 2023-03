Il tuffo da un palazzo a Venezia, spuntano altri casi: il video integrale della follia, la reazione della gente (Di venerdì 24 marzo 2023) È diventato virale il video pubblicato sulla pagina Facebook “Venezia non è Disneyland” in cui si vede un uomo che si lancia dal cornicione posto a da una ventina di metri d’altezza in un canale di Venezia, mentre i passanti cercavano di farlo desistere dal lanciarsi, urlando: «Ma che stai facendo? L’acqua è bassa!». Dopo essersi tuffato ed essere riemerso illeso, un amico lo attendeva sulla sponda con un asciugamano, secondo quanto riferito dall’agenzia Agi. Una signora, probabilmente abitante nel palazzo, si chiedeva: “Ma da dove è passato, come ha fatto ad arrivare qui su?”. Nelle ultime ore, in rete sono apparsi altri due video in cui dei giovani, utilizzando la tecnica del parkour, saltando tra i rii Veneziani. In uno dei nuovi video un giovane ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) È diventato virale ilpubblicato sulla pagina Facebook “non è Disneyland” in cui si vede un uomo che si lancia dal cornicione posto a da una ventina di metri d’altezza in un canale di, mentre i passanti cercavano di farlo desistere dal lanciarsi, urlando: «Ma che stai facendo? L’acqua è bassa!». Dopo essersi tuffato ed essere riemerso illeso, un amico lo attendeva sulla sponda con un asciugamano, secondo quanto riferito dall’agenzia Agi. Una signora, probabilmente abitante nel, si chiedeva: “Ma da dove è passato, come ha fatto ad arrivare qui su?”. Nelle ultime ore, in rete sono apparsiduein cui dei giovani, utilizzando la tecnica del parkour, saltando tra i riini. In uno dei nuoviun giovane ...

