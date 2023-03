"Il top non nasconde nulla": Hunziker la foto che diventa virale | Guarda (Di venerdì 24 marzo 2023) Una “nonna” bellissima. Stiamo parlando di Michelle Hunziker, pronta ad accogliere il nipotino che le darà sua figlia Aurora, entrata ormai nel nono mese di gravidanza. A 46 anni, infatti, la conduttrice svizzera sembra più ancora una ragazzina, pronta a conquistare il mondo. Classe 1977, sembra assurdo, mamma di tre figlie e prossima, dunque, a diventare nonna. Bellissima e sensuale, Michelle si mostra in una foto su Instagram da perdere la testa, il top non nasconde nulla. Sorriso meraviglioso e il suo taglio super trendy, grazie alla parrucchiera che condivide con Ilary Blasi e che sta facendo impazzire tutte le sue fan, ma anche un top scollato che lascia intravedere un decolleté da urlo. Le due si sono incontrate di recente a Milano, immortalate da Chi. Entrambe hanno sofferto in amore, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Una “nonna” bellissima. Stiamo parlando di Michelle, pronta ad accogliere il nipotino che le darà sua figlia Aurora, entrata ormai nel nono mese di gravidanza. A 46 anni, infatti, la conduttrice svizzera sembra più ancora una ragazzina, pronta a conquistare il mondo. Classe 1977, sembra assurdo, mamma di tre figlie e prossima, dunque, are nonna. Bellissima e sensuale, Michelle si mostra in unasu Instagram da perdere la testa, il top non. Sorriso meraviglioso e il suo taglio super trendy, grazie alla parrucchiera che condivide con Ilary Blasi e che sta facendo impazzire tutte le sue fan, ma anche un top scollato che lascia intravedere un decolleté da urlo. Le due si sono incontrate di recente a Milano, immortalate da Chi. Entrambe hanno sofferto in amore, ...

