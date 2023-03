Vai agli ultimi Twett sull'argomento... meltemieditore : RT @stefanomiliani: - stefanomiliani : - tiscalinews : La storia del teschio di #Mengele, il medico, nazista ad #Auschwitz che faceva esperimenti raccapriccianti sui bamb… -

Il teschio di Mengele (Meltemi, traduzione di Stefano Stoja, pagg 86, euro 12) di Thomas Keenan ed Eyal Weizman racconta non tanto la caccia all'uomo che, per una serie di ragioni, non portò mai alla ...

Il teschio di Mengele: storia del ritrovamento dei resti del criminale nazista aguzzino di Auschwitz Globalist.it

Ma è su Josef Mengele che si sono ricamate le trame più follemente romanzesche, prima che la scienza mettesse fine a ogni illazione fantasiosa sul suo conto. Dynamic 2 Il teschio di Mengele (Meltemi, ...