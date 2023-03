Il teatro Zelig rischia il fallimento, servono “entrate straordinarie” (Di venerdì 24 marzo 2023) “Abbiamo comprato qualche mese di tempo per capire come si possa intervenire stabilmente per non interrompere una storia che a maggio compirà ben 37 anni”. Così Michele Mozzati, storico autore e firma di testi comici insieme a Gino Vignali, ha spiegato la situazione relativa al celebre teatro “Zelig”, locale di cabaret milanese situato in viale Monza 140. A rischio, infatti, c’è la chiusura dello stesso teatro, con il tribunale che ha già iniziato la procedura di liquidazione giudiziale delle società del gruppo SG, nella quale compare anche la ZMC che controlla il teatro. Aspettando l’intervento dei curatori fallimentari, gli stessi Gino e Michele hanno creato una nuova società con cui è stato possibile affittare le mura del locale per i prossimi sei mesi. Lo riferisce “Il Fatto Quotidiano”. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 24 marzo 2023) “Abbiamo comprato qualche mese di tempo per capire come si possa intervenire stabilmente per non interrompere una storia che a maggio compirà ben 37 anni”. Così Michele Mozzati, storico autore e firma di testi comici insieme a Gino Vignali, ha spiegato la situazione relativa al celebre”, locale di cabaret milanese situato in viale Monza 140. A rischio, infatti, c’è la chiusura dello stesso, con il tribunale che ha già iniziato la procedura di liquidazione giudiziale delle società del gruppo SG, nella quale compare anche la ZMC che controlla il. Aspettando l’intervento dei curatori fallimentari, gli stessi Gino e Michele hanno creato una nuova società con cui è stato possibile affittare le mura del locale per i prossimi sei mesi. Lo riferisce “Il Fatto Quotidiano”.

