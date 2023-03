Il soccorso (Di venerdì 24 marzo 2023) La puntata di venerdì del podcast "La nave", sul soccorso della Geo Barents a un peschereccio carico di 190 persone Leggi su ilpost (Di venerdì 24 marzo 2023) La puntata di venerdì del podcast "La nave", suldella Geo Barents a un peschereccio carico di 190 persone

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MSF_ITALIA : ??Durante la notte i team di MSF a bordo della #GeoBarents hanno soccorso 190 persone, in seguito alla segnalazione… - MSF_ITALIA : #GeoBarents Dopo il soccorso di 190 persone persone avvenuto ieri, l'Italia ci ha assegnato come porto di sbarco… - fattoquotidiano : Baldino (M5s) attacca Meloni su Cutro, ma in ‘soccorso’ arriva Italia viva-Azione. Rosato: “Parole inaccettabili’.… - PaoloPignocchi : RT @MSF_ITALIA: #GeoBarents Dopo il soccorso di 190 persone persone avvenuto ieri, l'Italia ci ha assegnato come porto di sbarco #Bari, a d… - CaldaroneCeres : RT @RescueMed: ?? Su segnalazione dell'aereo #SeaBird di @seawatch_intl, #LouiseMichel ha assistito da stamattina 78 persone su imbarcazione… -