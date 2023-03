Il Sindaco di Parma | «Nuovo progetto per lo stadio | siamo ottimisti»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Le parole di Michele Guerra,di, sul futuro delloTardini e sui possibili lavori di ristrutturazione Ildiha parlato a Radio Bruno della situazione del Tardini. PAROLE – «Servono alcuni passaggi amministrativi, poi arriverà anche ildefinitivo. Io sono ottimista al 100% sul buon esito delperché ho trovato e trovo una grande apertura da parte della societàCalcio anche rispetto a quelle che erano le criticità che questa Giunta, sia in campagna elettorale, sia poi una volta insediata attraverso gli scambi avuto il club ha fatto presente alla società. C’è la volontà di fare un grandedi riqualificazione della struttura, che abbia anche un impatto molto positivo ...

Le parole di Michele Guerra, sindaco di Parma, sul futuro dello Stadio Tardini e sui possibili lavori di ristrutturazione Il sindaco di Parma ha parlato a Radio Bruno della situazione del Tardini. PAROLE - "Servono alcuni passaggi amministrativi, poi arriverà anche il progetto definitivo. Io sono ottimista al 100% sul buon esito del progetto perché ho trovato e trovo una grande apertura da parte della società Parma Calcio anche rispetto a quelle che erano le criticità che questa Giunta, sia in campagna elettorale, sia poi una volta insediata attraverso gli scambi avuto il club ha fatto presente alla società. C'è la volontà di fare un grande progetto di riqualificazione della struttura, che abbia anche un impatto molto positivo

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Bruno il sindaco di Parma, Michele Guerra, è tornato a parlare del progetto di ristrutturazione dello stadio Tardini, argomento molto caldo in questi ...Michele Guerra, Sindaco di Parma, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Bruno per parlare della riqualificazione futura dello stadio Ennio Tardini. L’impianto sportivo, inaugurato nel 1924 ...