(Di venerdì 24 marzo 2023)– “La riapertura deldiper poter finalmente effettuare le partite a porte aperte è una notizia che in tanti, fra tifosi e appassionati, stanno aspettando. Come noto, la tribuna del, è chiusa per motivi di sicurezza e per permettere i lavori necessari agli adeguamenti normativi” – lo afferma in una nota ildiElena Gubetti che fasulla vicenda del. “La chiusura si rese necessaria a seguito della mancanza di alcune documentazioni richieste dalla Questura di Roma nell’ambito di un’indagine sulla sicurezza delle strutture pubbliche che ospitano spettacoli dal vivo. All’epoca, mancando quindi alcuni interventi di manutenzione ordinaria e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OrticaWeb : Cerveteri, manifestazione contro l’ennesima antenna telefonica. “Adesso basta, sindaco latitante! -

Poi non esiste un piano urbano del traffico a, ci sono parecchie strade praticamente ... A detta delstanno procedendo ad un computo metrico che studia le spese necessarie per la ...Ieri, Il Presidio di Libera die Ladispoli, per la ricorrenza nazionale della celebrazione delle vittime innocenti di ...del significato della celebrazione e dopo l'intervento del...... per il Comune di Civitavecchia ilErnesto Tedesco e l' assessore alla Cultura e Turismo Simona Galizia , Corrado Figuradi Noto, per il Comune diilElena Gubetti e ...

Il Sindaco di Cerveteri fa chiarezza sul Campo Enrico Galli Il Faro online

La riapertura del Campo Enrico Galli di Cerveteri per poter finalmente effettuare le partite a porte aperte è una notizia che in tanti, fra tifosi e appassionati, stanno aspettando. Come noto, la trib ...Tra le informazioni iniziali della sindaca Gubetti, un pensiero anche per le vittime del naufragio sulla costa calabrese e per l’appuntato dei Carabinieri Giuseppe Banciu Si è aperto il Consiglio comu ...