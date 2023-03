Il sarto non riesce a pagare l'affitto e rischia di chiudere: i residenti lo "salvano" (Di venerdì 24 marzo 2023) Arriva dal quartiere Testaccio di Roma una storia a lieto fine "ricca" di solidarietà. Protagonista della vicenda il Sahiful Islam, 35enne originario del Bangladesh che dal 2019 si è stabilito nella Capitale per... Leggi su europa.today (Di venerdì 24 marzo 2023) Arriva dal quartiere Testaccio di Roma una storia a lieto fine "ricca" di solidarietà. Protagonista della vicenda il Sahiful Islam, 35enne originario del Bangladesh che dal 2019 si è stabilito nella Capitale per...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tilde03_ : RT @talky_ann: Comunque forse dimenticate la storia postata dal sarto di notte e poi rimossa da Clizia, no perché lei non dimentica. Quindi… - Follemente1812 : @Luisa09797435 @nonloso01747111 Tipo la murgia ? Nooo ti prego ???? lei è la nostra piccola cenerentola ??Appena esce… - talky_ann : Comunque forse dimenticate la storia postata dal sarto di notte e poi rimossa da Clizia, no perché lei non dimentic… - VITAnonprofit : Neil Postman paragonava la #scuola a un sarto che cuciva un solo modello di pantalone: se non calzava a pennello, l… - amorefolle1 : @lesfoliesbaek @calgola @_Hyggelig__ Beh chiaro la famiglia appoggia Micol e tavassi il sarto si è ridimensionato q… -