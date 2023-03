Il ritorno de Il Commissario Montalbano: la Rai ci spera ancora, Luca Zingaretti ci sarà? (Di venerdì 24 marzo 2023) Il ritorno de Il Commissario Montalbano in tv? E’ ciò che spera la Rai per la stagione televisiva 2023-204. Nel corso di un’intervista data a Laura Rio su Il Giornale, la direttrice Maria Pia Ammirati ha svelato i primi titoli che vedremo sulle reti nei prossimi mesi e nel prossimo anno. Tra questi si è ovviamente menzionato il Commissario di Vigata, nato dalla penna di Andrea Camilleri, e interpretato sullo schermo da Luca Zingaretti. Il Commissario Montalbano è stato sempre un must per la rete ammiraglia, un cavallo di battaglia imbattibile in grado di conquistare ascolti record, anche se gli episodi trasmessi erano in replica. Facile quindi pensare che Rai Fiction speri ancora in un ritorno di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 marzo 2023) Ilde Ilin tv? E’ ciò chela Rai per la stagione televisiva 2023-204. Nel corso di un’intervista data a Laura Rio su Il Giornale, la direttrice Maria Pia Ammirati ha svelato i primi titoli che vedremo sulle reti nei prossimi mesi e nel prossimo anno. Tra questi si è ovviamente menzionato ildi Vigata, nato dalla penna di Andrea Camilleri, e interpretato sullo schermo da. Ilè stato sempre un must per la rete ammiraglia, un cavallo di battaglia imbattibile in grado di conquistare ascolti record, anche se gli episodi trasmessi erano in replica. Facile quindi pensare che Rai Fiction speriin undi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... speranza_viva : RT @passodalcielo7: In questa stagione assisteremo al ritorno Eva, un personaggio che ha fatto battere tantissimi cuori, soprattutto quello… - Mustapha1508 : RT @passodalcielo7: In questa stagione assisteremo al ritorno Eva, un personaggio che ha fatto battere tantissimi cuori, soprattutto quello… - OnceUponATeddy : RT @passodalcielo7: In questa stagione assisteremo al ritorno Eva, un personaggio che ha fatto battere tantissimi cuori, soprattutto quello… - crazy4whatilike : RT @passodalcielo7: In questa stagione assisteremo al ritorno Eva, un personaggio che ha fatto battere tantissimi cuori, soprattutto quello… - RocioMMorales : RT @passodalcielo7: In questa stagione assisteremo al ritorno Eva, un personaggio che ha fatto battere tantissimi cuori, soprattutto quello… -