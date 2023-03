Il respiro della terra diventa schiuma (Di venerdì 24 marzo 2023) “Conoscere i luoghi, vicini o lontani, non vale la pena, non è che teoria; saper dove meglio si spini la birra, è pratica vera, è geografia.” Goethe C’è un luogo in Toscana dove calde colonne di vapore escono dal terreno e l’acqua ribolle in un panorama che ricorda la natura selvaggia dell’Islanda. Viene definita la “Valle del Diavolo” perché nel Medioevo era considerata l’anticamera dell’inferno. Siamo nelle Terre di Pisa dove per la prima volta a livello mondiale si è iniziato a sfruttare l’energia geotermica, ossia il calore che fuoriesce dalla terra, per produrre elettricità. Qui nel 2014 è stata fondata da Edo Volpi Vapori di Birra, il primo birrificio al mondo che produce birra artigianale utilizzando come fonte primaria di energia il vapore geotermico. «Sono nato e cresciuto a Sasso Pisano un piccolo paese medioevale nel comune di Castelnuovo Val di Cecina in ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 marzo 2023) “Conoscere i luoghi, vicini o lontani, non vale la pena, non è che teoria; saper dove meglio si spini la birra, è pratica vera, è geografia.” Goethe C’è un luogo in Toscana dove calde colonne di vapore escono dal terreno e l’acqua ribolle in un panorama che ricorda la natura selvaggia dell’Islanda. Viene definita la “Valle del Diavolo” perché nel Medioevo era considerata l’anticamera dell’inferno. Siamo nelle Terre di Pisa dove per la prima volta a livello mondiale si è iniziato a sfruttare l’energia geotermica, ossia il calore che fuoriesce dalla, per produrre elettricità. Qui nel 2014 è stata fondata da Edo Volpi Vapori di Birra, il primo birrificio al mondo che produce birra artigianale utilizzando come fonte primaria di energia il vapore geotermico. «Sono nato e cresciuto a Sasso Pisano un piccolo paese medioevale nel comune di Castelnuovo Val di Cecina in ...

