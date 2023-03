Il proprietario della Cremonese alza bandiera bianca: «Non eravamo preparati ad affrontare la Serie A» (Di venerdì 24 marzo 2023) Giovanni Arvedi, proprietario e presidente onorario della Cremonese, ha parlato del momento del club nel campionato di Serie A Giovanni Arvedi, proprietario e presidente onorario della Cremonese, ha parlato a Cremona 1. PAROLE – «Quest’anno non siamo contenti, ma consapevoli di aver imparato qualcosa. Onestamente non eravamo preparati ad affrontare la Serie A, non la conoscevamo. Io, per quello che posso fare, me ne occupo spesso e volentieri, ma ammetto che non eravamo strutturalmente preparati. Ci stiamo preparando con i dirigenti di adesso che sono bravi, ma sono insufficienti. La A per quanto ho visto io è tutta un’altra questione, si fa un salto enorme dalla ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Giovanni Arvedi,e presidente onorario, ha parlato del momento del club nel campionato diA Giovanni Arvedi,e presidente onorario, ha parlato a Cremona 1. PAROLE – «Quest’anno non siamo contenti, ma consapevoli di aver imparato qualcosa. Onestamente nonadlaA, non la conoscevamo. Io, per quello che posso fare, me ne occupo spesso e volentieri, ma ammetto che nonstrutturalmente. Ci stiamo preparando con i dirigenti di adesso che sono bravi, ma sono insufficienti. La A per quanto ho visto io è tutta un’altra questione, si fa un salto enorme dalla ...

