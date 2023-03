(Di venerdì 24 marzo 2023) Immaginatevi di cenare in undie di vedere all’improvviso entrare e sedersi a un tavolo vicino al vostro ild’Inghilterra. È quello che è accaduto mercoledì sera ai clienti del Butero Bistro, ristorante della capitale polacca che viene descritto on line come uno “spazio queer”, ossia ungay friendly. A raccontare il clamoroso colpo di scena è stato il Daily Mail, complici alcune foto postate su Twitter dagli avventori del ristorante, che si sono ritrovati ad essere “commensali per caso” dell’erede al trono britannico. Ilsi trovava in Polonia per incontrare le truppe britanniche e polacche di stanza al confine ucraino-polacco, sottolineare ancora una volta la cooperazione e il sostegno al popolo ucraino e, sempre in quella circostanza, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Il principe William a Varsavia in un locale ‘gay friendly’: ecco cosa ha detto il proprietario - monarchico : Principe William in Polonia Il principe del Galles William in Polonia 22 -23 marzo 2023 Sua Altezza Reale il Pr… - VanityFairIt : Ne è passato di tempo da quando fece da damigella al matrimonio del principe William e di Kate Middleton... Tutto q… - paolamleone : RT @Gianl1974: Il principe William è arrivato al confine tra Polonia e Ucraina Il principe britannico William ha fatto un viaggio senza p… - SPYit_official : Il principe William in un locale gay in Polonia: la stampa britannica ha raccolto le testimonianze dei presenti e..… -

Ma non mancano le polemiche Il summit delcon Carlo eI Sussex lo hanno messo in chiaro: non saranno all'Incoronazione se l'atmosfera con i parenti sarà 'tossica' come in ..."Waity - Katie" Il fidanzamento die Kate durò quasi dieci anni. A quanto pare ilvoleva essere sicuro che le scelte di entrambi fossero giuste e ponderate. Non è da escludere che ...Altrettanto incerto è se arriverà una sentenza riguardo al procedimento legale che il... la principessa dai capelli raccolti Quando la principessa Charlotte indosserà la prima tiara...

Tra queste, il periodo tormentato della gioventù nella quale è stato più volte definito come il principe “ribelle” per il suo atteggiamento poco conforme alle etichette di corte, rispetto invece al ...Lady Margarita Armstrong-Jones non è esattamente una sconosciuta nelle cronache reali: era una delle damigelle del matrimonio del principe William e Kate Middleton. Oggi ha 21 anni e ha debuttato in ...