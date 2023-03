Il Principe William a cena in un locale gay in Polonia | «Il suo ingresso ha stupito tutti»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ilè stato sorpreso in ungay in. Il reale, in visita nel paese è stato visto ain unLGBTQ. Ad immortalarlo mentreva è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Il principe William a Varsavia in un locale ‘gay friendly’: ecco cosa ha detto il proprietario - monarchico : Principe William in Polonia Il principe del Galles William in Polonia 22 -23 marzo 2023 Sua Altezza Reale il Pr… - VanityFairIt : Ne è passato di tempo da quando fece da damigella al matrimonio del principe William e di Kate Middleton... Tutto q… - paolamleone : RT @Gianl1974: Il principe William è arrivato al confine tra Polonia e Ucraina Il principe britannico William ha fatto un viaggio senza p… - SPYit_official : Il principe William in un locale gay in Polonia: la stampa britannica ha raccolto le testimonianze dei presenti e..… -

...per distinguersi dai 2000 invitati e ritagliarsi il loro momento di gloria a scapito die ...con la Regina madre e si sono seduti in un palco a guardare la cerimonia col piccoloCarlo ...Ilavvistato in un locale gay in Polonia: "Ho cenato a pochi passi da lui". La presenza dell'erede al L'articoloin un locale gay in Polonia: "Ho cenato a pochi passi da ...Ma non mancano le polemiche Il summit delcon Carlo eI Sussex lo hanno messo in chiaro: non saranno all'Incoronazione se l'atmosfera con i parenti sarà 'tossica' come in ...

Il principe William è stato sorpreso in un locale gay in Polonia. Il reale, in visita nel paese è stato visto a cena in un locale LGBTQ. Ad immortalarlo mentre cenava è stato un cliente che ha poi ...Immaginatevi di cenare in un locale di Varsavia e di vedere all’improvviso entrare e sedersi a un tavolo vicino al vostro il principe William d’Inghilterra. È quello che è accaduto mercoledì sera ai ...