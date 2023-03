Il primo album di LØREN è la prova che avevamo bisogno che il punk rock non è morto (Di venerdì 24 marzo 2023) Vi ricordate il punk rock grintoso old-school che abbiamo amato negli anni Novanta e nei primi anni Duemila? Ebbene, se vi dicessimo che un artista di 28 anni proveniente dalla Corea del Sud sta facendo rivivere il mito lavorando non su una completa resurrezione del genere come lo conosciamo, ma infondendolo con riff e influenze rinvenute dalla musica moderna? LØREN, il cui vero nome è Lee Seung-Joo, è quello che possiamo definire un prodigio della musica. Cantante, autore e produttore sotto la famosa THEBLACKLABEL (sì, la sussidiaria della YG Entertainment fondata nel 2015 da uno dei produttori più influenti del settore, Teddy), è stato dietro a successi come ACT I. ??? (BULLSHIT) dei GDRAGON, CLASSY SAVAGE degli iKON e You Never Know, Pretty Savage e Lovesick Girl delle BLACKPINK, di cui è anche protagonista maschile nel video ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 marzo 2023) Vi ricordate ilgrintoso old-school che abbiamo amato negli anni Novanta e nei primi anni Duemila? Ebbene, se vi dicessimo che un artista di 28 anni proveniente dalla Corea del Sud sta facendo rivivere il mito lavorando non su una completa resurrezione del genere come lo conosciamo, ma infondendolo con riff e influenze rinvenute dalla musica moderna?, il cui vero nome è Lee Seung-Joo, è quello che possiamo definire un prodigio della musica. Cantante, autore e produttore sotto la famosa THEBLACKLABEL (sì, la sussidiaria della YG Entertainment fondata nel 2015 da uno dei produttori più influenti del settore, Teddy), è stato dietro a successi come ACT I. ??? (BULLSHIT) dei GDRAGON, CLASSY SAVAGE degli iKON e You Never Know, Pretty Savage e Lovesick Girl delle BLACKPINK, di cui è anche protagonista maschile nel video ...

