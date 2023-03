Il Posillipo attende la Rari Nantes | il dt Porzio chiede una vittoria fondamentale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNuovo impegno per il C.N.che affronta domani, nella gara valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A1, la Check-UpSalerno. La gara di disputerà alla Piscina Scandone con inizio fissato alle 16,00. Dopo la sfortunata sconfitta con Trieste nell’ultima giornata, ilè atteso dal derby campano contro Salerno, sfida importante per il prosieguo della stagione. La formazione rossoverde è nona in classifica a 18 punti con De Akker Bologna e Distretti Ecologici Roma, con cinque punti in più rispetto alla squadra salernitana, 13 punti, reduce da 8 sconfitte consecutive, l’ultima in casa con l’Ortigia. Sulla panchina del C.N.non ci sarà Mister Roberto Brancaccio, squalificato dopo l’espulsione rimediata nella sfida con ...