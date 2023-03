Il pianeta dell'interiorità lascia dopo 15 anni il Capricorno ed entra in Acquario (Di venerdì 24 marzo 2023) Plutone è un grande analista. Un pianeta potente avvolto dal mistero che tiene alla larga quanti non sono ancora pronti per entrare in contatto con lui. Viene scoperto nel 1930 da Clyde Tombaugh che lo avvistò mentre transitava nel segno del Cancro. Il segno dell’Acquario, da “Urania’s Mirror”, set di 32 carte incise da Sidney Hall e pubblicate nel 1824 (foto Alamy/Ipa). Leggi anche › Oroscopo di primavera: le previsioni per i 12 segni zodiacali › Il 7 marzo Saturno entra in Pesci. Gli influssi sui segni zodiacali Il suo nome è l’appellativo del Dio degli Inferi noto tra i Greci come Ade, associato a un Dio ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 marzo 2023) Plutone è un grande analista. Unpotente avvolto dal mistero che tiene alla larga quanti non sono ancora pronti perre in contatto con lui. Viene scoperto nel 1930 da Clyde Tombaugh che lo avvistò mentre transitava nel segno del Cancro. Il segno, da “Urania’s Mirror”, set di 32 carte incise da Sidney Hall e pubblicate nel 1824 (foto Alamy/Ipa). Leggi anche › Oroscopo di primavera: le previsioni per i 12 segni zodiacali › Il 7 marzo Saturnoin Pesci. Gli influssi sui segni zodiacali Il suo nome è l’appellativo del Dio degli Inferi noto tra i Greci come Ade, associato a un Dio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MASE_IT : ?? PER CONTRIBUIRE ALLA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E DEL PIANETA ?? Oggi è la Giornata Mondiale del Riciclo, istitu… - DarioNardella : Per questo anche la più condivisibile battaglia, come quella sull’emergenza climatica, non può essere condotta atta… - spaceladyx3 : Spiral Galaxy NGC 2841 A soli 46 milioni di anni luce di distanza, la galassia a spirale NGC 2841 può essere trovat… - apicella57 : RT @Moonlightshad1: Nel 2023 e col pianeta al collasso dobbiamo ancora leggere del ‘valore dell’attività venatoria’ manco fossimo al tempo… - PedrettiEnrico : RT @Napalm51: 'No, cioè, la desalinizzazione dell'acqua marina ok, ma il bilancio energetico? La salamoia di risulta? No, cioè, non vorrei… -