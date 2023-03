Il pezzotto brucia soldi e lavoro: Parlamento unito contro i pirati, ma non fermiamoci (Di venerdì 24 marzo 2023) Sono milioni. Addirittura cinque, secondo le stime. Cinque milioni di italiani che guardano il calcio in televisione senza versare un euro a chi ne detiene i diritti. Li chiamano pirati: si siedono, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 marzo 2023) Sono milioni. Addirittura cinque, secondo le stime. Cinque milioni di italiani che guardano il calcio in televisione senza versare un euro a chi ne detiene i diritti. Li chiamano: si siedono, ...

Il pezzotto brucia soldi e lavoro: Parlamento unito contro i pirati, ma non fermiamoci Molti telespettatori superano con leggerezza il confine tra furbizia e crimine: cosa sarà mai un pezzotto Ddl Finalmente qualcosa sta cambiando. La Camera ha approvato il disegno di legge che ... Lotta alla pirateria, il pezzotto è un crimine. Il commento di Stefano ... La Gazzetta dello Sport