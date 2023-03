Il patto segreto di Cina e Russia | quando può esplodere la Guerra Mondiale

(Di venerdì 24 marzo 2023) Grazie all'assistenza della, lapotrebbe moltiplicare le sue armi nucleari, il cui vero numero è tuttora. Sulla scia del vertice a Mosca tra Vladimir Putin e Xi Jinping, arriva l'espansione della collaborazione nel campo dei reattori nucleari a neutroni veloci “autofertilizzanti”. Sono reattori in grado di produrre uranio 235 e plutonio 239 a partire da uranio 238 “fertilizzato” da neutroni meno moderati che nei reattori consueti. Ciò permetterebbe ai cinesi di disporre di più plutonio “bombabile”, cioè adatto a testate nucleari. Il direttore dell'agenzia atomica russa Rosatom, Alexei Likhachev, ha firmato con il collega cinese Zhang Kejian, capo dell'agenzia atomica cinese Guojia Yuanzineng Jigou, in inglese China Atomic Energy Authority (CAEA), un accordo denominato “Programma di Cooperazione di Lungo Termine nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gggiacomo1940 : RT @Libero_official: Un patto sul #nucleare tra #Cina e #Russia può far salire la tensione alle stelle: conseguenza imprevedibili https://… - Libero_official : Un patto sul #nucleare tra #Cina e #Russia può far salire la tensione alle stelle: conseguenza imprevedibili… - huaxiee : svelo un segreto: li ho sempre molto snobbati a causa della mia ossessione per lo sporco (??) ma ultimamente sto me… - DanielaColi2 : RT @DanielaColi2: Deutsche Telekom e Huawei hanno stretto un patto segreto per evitare le sanzioni US. Probabile la Germania esca da Common… - Camillamariani4 : RT @DanielaColi2: Deutsche Telekom e Huawei hanno stretto un patto segreto per evitare le sanzioni US. Probabile la Germania esca da Common… -

Ilsta nell'esfoliarla per renderla il più possibile liscia e nello stratificare prodotti ... sempre però ache non donino un aspetto lucido. Anche il correttore deve seguire le stesse ...Untra Schlein e Bonaccini non appare vicino e le frizioni , in cui rientra anche il nodo della segreteria, al momento non fanno escludere una sfida giocata al buio dello scrutinio. La ...IL PREMIO Il progetto mira a porre le basi per la definizione di un '''' territoriale di ... Franco Alfieri, Presidente della Provincia di Salerno: 'Ildel successo di tutte le iniziative è ...

Il terribile patto segreto Molotov-Ribbentrop Trentino Cultura

Quello che veramente importa è una commedia romantica in onda questa sera su Rai 2 e racconta la vita di Alec, che cambia per sempre quando scopre un importante segreto di famiglia.[themoneytizer id=”99064-6] La rivincita di Sarri è nel suo sorriso, il futuro si decide adesso. Non ci aveva dormito due notti per l’ultimo derby, lo aveva studiato in ogni dettaglio, lo ha vinto di ...