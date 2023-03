Il padre di Kvaratskhelia | «Potrebbe sposarsi anche domani o magari tra un mese»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 marzo 2023) Badri, papà di Khvicha, ha parlato del possibile matrimonio tra l’attaccante del Napoli e la sua fidanzata Badri, papà di Khvicha, ha parlato a Ambebi.ge del possibile matrimonio tra l’attaccante del Napoli e la sua fidanzata. PAROLE – «Mio figlio e Nitsa sono ufficialmente fidanzati. È probabile che il matrimonio sarà celebrato a fine stagione, ma non posso dirlo con certezza:tra un, non lo so, decideranno loro. Sono grandi e non hanno più bisogno di essere guidati». L'articolo proviene da Calcio News 24.