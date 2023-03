Il padre di Kean: “sono un senzatetto, di lui non so nulla” (Di venerdì 24 marzo 2023) Il rendimento in stagione di Moise Kean è stato dai due volti, l’attaccante della Juventus si è comunque confermato un calciatore prezioso per gli schemi di Massimiliano Allegri. Il futuro dell’attaccante è ancora molto incerto, non è da escludere una nuova avventura dalla prossima stagione. Nel frattempo è diventata virale l’intervista di Biorou Jean Kean, papà dell’attaccante della Juve e della Nazionale ai microfoni di Juvenews.eu. “Moise Kean è sicuramente mio figlio, ma di lui non so nulla. Ho cercato di parlare con la Juventus, ai tempi sono andato dal Vicepresidente Pavel Nedved, ma non c’è stato nessun seguito a quella chiacchierata”. “Io da più di un mese sono senza tetto. Non ho intenzione di fornire a nessuno informazioni su mio figlio, né ai giornalisti né alla società. ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 24 marzo 2023) Il rendimento in stagione di Moiseè stato dai due volti, l’attaccante della Juventus si è comunque confermato un calciatore prezioso per gli schemi di Massimiliano Allegri. Il futuro dell’attaccante è ancora molto incerto, non è da escludere una nuova avventura dalla prossima stagione. Nel frattempo è diventata virale l’intervista di Biorou Jean, papà dell’attaccante della Juve e della Nazionale ai microfoni di Juvenews.eu. “Moiseè sicuramente mio figlio, ma di lui non so. Ho cercato di parlare con la Juventus, ai tempiandato dal Vicepresidente Pavel Nedved, ma non c’è stato nessun seguito a quella chiacchierata”. “Io da più di un mesesenza tetto. Non ho intenzione di fornire a nessuno informazioni su mio figlio, né ai giornalisti né alla società. ...

