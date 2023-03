Il nuovo album di Mina: “Ti amo come un pazzo”, emblema d’amore, arte e hype (Di venerdì 24 marzo 2023) Life&People.it La regina della musica italiana, la voce che tutto il mondo ha da sempre riconosciuto come una delle migliori mai ascoltate in tutto il panorama musicale, è pronta a fare ritorno e lo fa con un’operazione di marketing non indifferente. L’assenza di Mina dalle scene televisive e generalmente visive è, in sostanza, un’operazione che, nonostante non avesse alla sua origine questa intenzione, ha prodotto un’enorme curiosità attorno a questa figura che a tratti è diventata quasi effimera, inafferrabile, stilnovistica direbbero alcuni. Il nuovo album di Mina dal titolo “Ti amo come un pazzo” è stato annunciato generando stupore, sorpresa e un grande quantitativo di hype. Mina: nuovo ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 24 marzo 2023) Life&People.it La regina della musica italiana, la voce che tutto il mondo ha da sempre riconosciutouna delle migliori mai ascoltate in tutto il panorama musicale, è pronta a fare ritorno e lo fa con un’operazione di marketing non indifferente. L’assenza didalle scene televisive e generalmente visive è, in sostanza, un’operazione che, nonostante non avesse alla sua origine questa intenzione, ha prodotto un’enorme curiosità attorno a questa figura che a tratti è diventata quasi effimera, inafferrabile, stilnovistica direbbero alcuni. Ildidal titolo “Ti amoun” è stato annunciato generando stupore, sorpresa e un grande quantitativo di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiodatoMusic : Questo nuovo album ha una luce tutta sua, i cui riverberi, in questi anni, hanno ridefinito il mio tempo, il mio sp… - IlContiAndrea : #Mina torna con l’album “Ti amo come un pazzo” il 21/4 che conterrà sia il singolo “Un briciolo di allegria” con Bl… - DiodatoMusic : Così speciale, il mio nuovo album ha iniziato il suo viaggio. Ieri abbiamo festeggiato come era giusto fare, suonan… - glitterfreeze_ : L'impatto di Nymphomaniac sul nuovo album di Madame......si percepisce tutto - NoemiScalia4 : RT @signedBlanchito: Innamorato di un tramonto che ogni sera poi si spegne dietro un campo e io poi ci piango. Innamorato delle stelle che… -